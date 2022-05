Il progetto di Amslux | la gestione del tempo libero dei calciatori

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 maggio 2022) Allenamenti tutti i giorni, trasferte continue e ore ed ore per preparare al meglio una partita, anche fuori dal campo. Vi siete mai chiesti come fanno i, nonostante gli impegni, ad avere sempre gli indumenti più di moda del momento? O chi riesce ad organizzargli un break di qualche giorno durante l’arco del campionato? Ecco, diversisi affidano a delle realtà che si occupano propriamente di questo. In Olanda, ad Amsterdam precisamente, un gruppo di ragazzi ha fondato, un gruppo manageriale capace di organizzare aitutto nei minimi dettagli, dalle feste alle vacanze, passando per l’acquisto di un auto o un trasloco. Sono diversi iche hanno sposato il loro, alcuni anche militanti in Serie A: Federico Dimarco, Alessandro ...