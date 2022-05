Guerra Russia-Ucraina, battaglia in corso a Mariupol. Caritas: “In Polyssia 5 bimbi uccisi a scuola”. Razzi sulla Transcarpazia. Nyt: "Intelligence Usa ha aiutato a uccidere generali russi". Mosca: "Simulato lancio di missili nucleari” (Di giovedì 5 maggio 2022) Gentiloni: «6 mesi per l’embargo Ue al petrolio russo». Tensioni in Transnistria provocate dal Cremlino. Ancora missili sulle città ucraine. Mosca apre a un cessate il fuoco sull'area di Mariupol: «Tregua di tre giorni per permettere l'evacuazione dei civili» Leggi su lastampa (Di giovedì 5 maggio 2022) Gentiloni: «6 mesi per l’embargo Ue al petrolio russo». Tensioni in Transnistria provocate dal Cremlino. Ancorasulle città ucraine.apre a un cessate il fuoco sull'area di: «Tregua di tre giorni per permettere l'evacuazione dei civili»

