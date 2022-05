Galleria Borghese | si accascia e squarcia una tela del 1610 di Guido Reni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Non è un taglio nella, un segno voluto come quelli di Lucio Fontana, pittore dello spazialismo. E’ uno strappo casuale. Un incidente. Un’anziana visitatrice è caduta e si è aggrappata alla superficie del dipinto per evitare il peggio. Siamo in uno dei più importanti musei del mondo,a Roma. Il quadro è un capolavoro: “San Francesco riceve le stimmate”, di”, uno dei Maestri del Seicento italiano. Sono le cinque del pomeriggio del 4 maggio e in una delle sale del Museo, dove è allestita la mostra “: Il Sacro e la Natura”. Tutto avviene in pochi secondi. La signora inciampa e per sorreggersi sfregia il quadro provocando sullauna lesione di quattro centimetri. Forse un malore, uno svenimento improvviso, o ...