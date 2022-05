(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “È stata una mattinata importante di approfondimento in cui siamo partiti dalla domanda, che consideriamo retorica e scontata, se lasia uno una concessione.” “Chiaramente per noi è un, la nuova amministrazione si è rimessa al lavoro per migliorare le procedure maper tornare a parlare, dopo anni di immobilismo e chiusure, con tutte le associazioni e il mondo del terzo settore che da tanti anni si battono accanto agli ultimi ma che purtroppo fanno fatica ad accedere allaanagrafica del Comune di Roma”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Barbara, che stamattina ha partecipato al dibattito ‘o concessione? Rimettere al centro la persona’ organizzato ...

'Censire i senza dimora e garantirne il diritto alla, superare gli effetti nefasti dell'...indicazioni dettate dal Piano Freddo del Sindaco Roberto Gualtieri e dell'Assessora Barbara, ......ai bambini - dichiara in esclusiva a RomaToday l'assessora alle Politiche sociali Barbara- ... apolidia, permesso di soggiorno,. E ancora accesso ai servizi per la tutela della salute, ... Funari: residenza diritto da garantire, anche in occupazioni - RomaDailyNews "Tra le priorità di questi primi mesi di governo - ha evidenziato l'assessora alla politiche sociali e alla salute Barbara Funari - abbiamo voluto fortemente rendere la residenza esigibile per tutte ...È stata inaugurata oggi la prima casa “Dopo di Noi” nel XIV Municipio. All’evento erano presenti l’assessora alle politiche sociali di Roma Barbara Funari, il presidente del Municipio Marco Della Port ...