F1, Ferrari a Miami con un motore più potente per Charles Leclerc. E l’ala posteriore… (Di giovedì 5 maggio 2022) La Ferrari sbarca in Florida con il chiaro intento di andare in “all in”. Anche se il Gran Premio di Las Vegas (patria del gioco d’azzardo e del poker per eccellenza) arriverà solamente nel 2023, già il Gran Premio di Miami di questo fine settimana, quinto appuntamento stagionale, rappresenterà un punto di grande importanza per la scuderia di Maranello. La posta in palio sarà elevata, su questo non c’è alcun dubbio. Da Mattia Binotto in giù, in casa Ferrari tutti sanno che la trasferta americana sarà fondamentale, sia per rimettersi a correre dopo il non semplice weekend di Imola, sia per quello che sarà messo in pista. La risposta alla Red Bull dovrà arrivare ed essere efficace. Il nuovo tracciato di Miami, che sulla carta sembrerebbe favorire le vetture di Max Verstappen e Sergio Perez, con due lunghissimi rettilinei ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Lasbarca in Florida con il chiaro intento di andare in “all in”. Anche se il Gran Premio di Las Vegas (patria del gioco d’azzardo e del poker per eccellenza) arriverà solamente nel 2023, già il Gran Premio didi questo fine settimana, quinto appuntamento stagionale, rappresenterà un punto di grande importanza per la scuderia di Maranello. La posta in palio sarà elevata, su questo non c’è alcun dubbio. Da Mattia Binotto in giù, in casatutti sanno che la trasferta americana sarà fondamentale, sia per rimettersi a correre dopo il non semplice weekend di Imola, sia per quello che sarà messo in pista. La risposta alla Red Bull dovrà arrivare ed essere efficace. Il nuovo tracciato di, che sulla carta sembrerebbe favorire le vetture di Max Verstappen e Sergio Perez, con due lunghissimi rettilinei ...

Advertising

OA_Sport : #F1, #Ferrari a Miami con un motore più potente per Charles #Leclerc. E l’ala posteriore… - sportmediaset : La Ferrari si affida al simulatore: 'Miami pista veloce, Leclerc e Sainz pronti' #f1 #ferrari #miami… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #formula1 #quote Scommesse Formula 1: a Miami sarà ancora un testa a testa Lec… - PrancingHorses2 : Scuderia Ferrari ready for inaugural Miami Grand Prix. - Motorsport_IT : #F1 | Simulazione #Ferrari: ecco come si è preparata Miami -