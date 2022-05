Edoardo Tavassi non lo nasconde più: “Non la può vedere”, tra i due l’astio ormai è evidente (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua la tensione sull’Isola dei Famosi tra tutti i naufraghi ancora in gioco: la clamorosa rivelazione di Edoardo Tavassi I naufraghi Edoardo Tavassi e Alessandro (screenshot sito Isola)Sono giorni particolarmente movimentati sull’Isola dei Famosi con i naufraghi ormai in perenne lotta tra di loro. Ogni motivo è causa di litigio e tra alcuni concorrenti l’astio è ormai evidente a tutti. C’è un dettaglio in particolare che ha portato alla luce Edoardo Tavassi e che vede protagonisti sia Nicolas Vaporidis che Lory Del Santo, appena tornata da Playa Sgamada. Tutto è cominciato con uno scherzo organizzato ai danni dell’attore e che ha visto coinvolta anche la showgirl italiana. Una situazione che ha portato i due ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua la tensione sull’Isola dei Famosi tra tutti i naufraghi ancora in gioco: la clamorosa rivelazione diI naufraghie Alessandro (screenshot sito Isola)Sono giorni particolarmente movimentati sull’Isola dei Famosi con i naufraghiin perenne lotta tra di loro. Ogni motivo è causa di litigio e tra alcuni concorrentia tutti. C’è un dettaglio in particolare che ha portato alla lucee che vede protagonisti sia Nicolas Vaporidis che Lory Del Santo, appena tornata da Playa Sgamada. Tutto è cominciato con uno scherzo organizzato ai danni dell’attore e che ha visto coinvolta anche la showgirl italiana. Una situazione che ha portato i due ...

333Ludo : A me NON piacciono quelli che stanno vicino ai forti solo per farsi proteggere. NICOLAS Vaporidis sta usando Edoard… - Argutamente : RT @Butterf69015258: Io voglio Edoardo Tavassi vincitore dell'isola dei famosi 2022???????????? #isola #isoladeifamosi #tuttalavitaedoardotavass… - Butterf69015258 : Io voglio Edoardo Tavassi vincitore dell'isola dei famosi 2022???????????? #isola #isoladeifamosi… - StefaniaCarta13 : @RaiNews Lulù salassie e stata adottata sta Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso anche all' isola dei famosi Maddaloni… - unicorno_lilla : RT @Ninomauger: EDOARDO TAVASSI SALVO CON L’ 84 % VOI DOVETE AVERE SERIAMENTE PAURA ?????????? #isoladeifamosi #isola -