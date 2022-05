Bonus 200 euro per le partite Iva: i requisiti per i lavoratori autonomi (Di giovedì 5 maggio 2022) e le ipotesi poste all’esame del Governo. Bonus 200 euro per le partite Iva: cosa cambia rispetto a pensionati e lavoratori dipendenti Il Bonus 200 euro incluso nel decreto aiuti approvato dal Consiglio dei ministri della giornata di lunedì 2 maggio si rivolge a pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomia a partita Iva con reddito annuo inferiore ai 35.000,00 euro. Se sono state chiarite le modalità di erogazione del Bonus una tantum per pensionati e lavoratori dipendenti, sono ancora avvolte nel mistero le modalità che riguarderanno i lavoratori autonomi. Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa, infatti, i pensionati riceveranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) e le ipotesi poste all’esame del Governo.200per leIva: cosa cambia rispetto a pensionati edipendenti Il200incluso nel decreto aiuti approvato dal Consiglio dei ministri della giornata di lunedì 2 maggio si rivolge a pensionati,dipendenti ea a partita Iva con reddito annuo inferiore ai 35.000,00. Se sono state chiarite le modalità di erogazione deluna tantum per pensionati edipendenti, sono ancora avvolte nel mistero le modalità che riguarderanno i. Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa, infatti, i pensionati riceveranno ...

