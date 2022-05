Biscotti vaniglia e pinoli aromatizzati ai semi di finocchio | profumatissimi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sono questi iperfetti per accompagnare un caffè o un tè aromatico con le amiche di sempre:di, un accostamento davvero spaziale! Realizzarli è semplicissimo, servirli poi vi farà sentire delle pasticcere provette. Una frolla friabile e golosa, un profumo inebriante, un gusto unico, queste le caratteristiche, in sommo sunto, di una ricetta inusuale. I fortunati ospiti che potranno goderne resteranno letteralmente a bocca aperta, pronti ad accogliere il prossimo morso con l’acquolina! 15 minuti per preparali, altrettanti per cuocerli, ma tra un passaggio e l’altro, dovrete pazientare perché questi dolcetti hanno bisogno di una sosta di un’ora nel congelatore. Solo così potrete garantirvi una resa da capogiro. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ...