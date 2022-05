Balli, risate e... La super festa del Real in spogliatoio! (Di giovedì 5 maggio 2022) Le immagini condivise dal Real Madrid sui social che festeggia così l'accesso alla finale di Champions Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Le immagini condivise dalMadrid sui social che festeggia così l'accesso alla finale di Champions

Advertising

28HABITX : ad altre mille fumate insieme, ad altri mille abbracci, ad altre mille risate, ad altri mille balli e avvenuture. t… - Licia133 : Oggi con i miei amici abbiamo deciso di posare i cel e di godermi la giornata senza social di nessun tipo. Sono st… - PalenRimma : @EnricoLetta Capirai!Sai che risate! Tutti in fila con caschetto in capa, belle bandierine, canti e balli. Circo am… - mariacarina102 : @LGrullita Si c ero e volevo ringraziare tutte voi della rum per le risate che mi sono fatta non vi abbandonerà mai… -