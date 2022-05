Ancelotti sicuro: “Siamo vicini alla Coppa”, poi la dedica da brividi ai suoi calciatori (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dopo aver vinto il campionato spagnolo, ha raggiunto anche la finale di Champions League. La semifinale contro il Manchester City è stata decisa ai supplementari, dopo che i Blancos l’hanno ribaltata nei minuti di recupero dei tempi regolamentari. Nel corso del post partita, ai microfoni di Amazon Prime Video e di Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni Carlo Ancelotti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. “Non ci credevate eh? Uomini di poca fede. Ci credevano in pochi. Quelli che ci credevano di più erano i miei giocatori perché in questo stadio basta una piccola scintilla, è la magia di questo stadio, del senso d’appartenenza a questo club. Ma c’è ovviamente anche la qualità. Quando c’è la partita mi concentro sulla partita, faccio quello che posso. Allenare questa squadra ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Real Madrid di Carlo, dopo aver vinto il campionato spagnolo, ha raggiunto anche la finale di Champions League. La semifinale contro il Manchester City è stata decisa ai supplementari, dopo che i Blancos l’hanno ribaltata nei minuti di recupero dei tempi regolamentari. Nel corso del post partita, ai microfoni di Amazon Prime Video e di Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni Carlo. Di seguito quanto evidenziato dnostra redazione. “Non ci credevate eh? Uomini di poca fede. Ci credevano in pochi. Quelli che ci credevano di più erano i miei giocatori perché in questo stadio basta una piccola scintilla, è la magia di questo stadio, del senso d’appartenenza a questo club. Ma c’è ovviamente anche la qualità. Quando c’è la partita mi concentro sulla partita, faccio quello che posso. Allenare questa squadra ...

