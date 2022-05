“X Factor 2022” | svelato il nuovo giudice del programma

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Come anticipato si tratta di Ambra Angiolini Sarà Ambra Angiolini uno dei nuovi giudici dell’edizione di X. Per l’artista, di cui si era già parlato e come ne aveva anticipato Dagospia si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Una figura eclettica, divertente fin stando di spaziare dalla tv fino alla radio. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent’anni, costantemente sulla cresta dell’onda. Fresca di conduzione – per il quinto anno consecutivo – del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record. Fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del pubblico. Una carriera tra tv, cinema e musica, ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, ...

Advertising

361_magazine : News da #Xfactor svelato il nuovo giudice - digitalsat_it : Sky, Ambra Angiolini in giuria a X Factor 2022, per lei esordio assoluto al tavolo - DrApocalypse : X Factor 2022, ufficiale Ambra Angiolini giudice. Ecco il video del provino - comelezanzare : inizia ora 4 Maggio 2022 la mia preghiera per sentire t'appartengo sul palco di x factor live io ne ho bisogno - infoitcultura : X Factor 2022, il quarto giudice: un famoso big di Sanremo 2022? -

... revealing that the gut microbiome could be an importantin stroke risk and outcomes. The study, presented today at the European Stroke Organisation Conference (ESOC) pinpointed specific ...Sembra che Apple stia cercando di percorrere diverse vie per aggiornare design e formdei suoi Macbook: a febbraio, per esempio, era emerso un brevetto registrato per un Macbook ...3 maggio, ...Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, Ambra Angiolini è capace ...X Factor 2022 è pronto a scaldare i motori per la nuova edizione, tra i possibili giudici c’è un nome “fortemente voluto” da Fedez La nuova edizione di X Factor 2022 potrebbe subire grandi cambiamenti ...