Venerdì 6 Maggio 2022 esce in radio "Triade", il nuovo singolo di Daniele Falasca

Da Venerdì 6 Maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica "Triade", il singolo di Daniele Falasca pubblicato dall'etichetta discografica Ars Spoletium – Publishing & Recording, estratto dal nuovo omonimo album "Triade", presente su tutte le piattaforme di streaming da Venerdì 6 Maggio 2022. Brano dal profondo senso melodico, un tango appassionato e appassionante dal mood romantico, sentimentale, "Triade" è il singolo del fisarmonicista e compositore Daniele Falasca, pubblicato dall'etichetta Ars Spoletium – Publishing & Recording ed estratto dalla sua nuova fatica discografica.

