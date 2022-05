Tirolix | storia di un’eccellenza nel settore Ho re ca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il mercato dinamico e importante del Food&Beverage, aveva dimostrato una fortissima crescita, per tutto il primo ventennio del secolo (+72% nel periodo 2000-2019). Secondo le stime di TradeLab effettuate prima della pandemia, il mercato sarebbe dovuto arrivare a 88 miliardi di euro già nel 2020, superando i 110 miliardi di valore nel 2030. Su questoe su quello alberghiero si sono abbattute le chiusure del 2020, per le quali la riduzione del mercato era stata stimata a 54 miliardi di euro, pari al -37% rispetto al 2019 (-31 miliardi di euro). Purtroppo i dati Istat, recentemente pubblicati hanno confermato i 22 miliardi di consumi Food & Beverage totali. L’impatto del covid, inoltre, non ha riguardato solo i conti economici del comparto, ma anche i modelli di gestione e sviluppo degli operatori. Per il 2022 i settori di questa categoria prevedono ...