SuperMario | un tesoretto di gol | primo centrocampista in Serie A

(Di mercoledì 4 maggio 2022) È ilpiù prolifico dellaA, con 12 gol. E 7 assist. E non sarà un caso se dietro a Mario Pasalic, al secondo posto di questa classifica, ci sia con 11 reti Antonin Barak, il ceco del Verona molto chiacchierato per un suo possibile trasferimento all’Atalanta. Che sta pensando ovviamente al futuro, con giocatori che abbiano le qualità per riportare (magari) la Dea verso quota cento gol, o comunque per dare più vigore e precisione a un attacco che si è un po’ spento. Se poi allarghiamo l’orizzonte all’Europa, vediamo che solo Nkunku, che ha fatto doppietta anche all’Atalanta quando il Lipsia è passato a Bergamo, ecco solo lui ha segnato più gol, 18, di Mario Pasalic nei cinque maggiori campionati europei. In realtà Mario Pasalic ha sempre avuto il gol nel sangue, se pensiamo che il suo record precedente risaliva a soli 19 anni, quando ...