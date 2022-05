“Stop al petrolio russo in sei mesi”: chi rischia di più dopo la mossa Ue (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bloccare le emittenti radiofoniche russe accusate di distribuire la propaganda del Cremlino rafforzare il raggio d’azione dell’interdizione a figure d’alto profilo del regime di Vladimir Putin, allargare il cerchio delle banche escluse dal sistema Swift per i apgamenti in euro e, soprattutto, dare forza all’effettivo embargo al petrolio russo. Questi i contenuti chiave del sesto pacchetto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bloccare le emittenti radiofoniche russe accusate di distribuire la propaganda del Cremlino rafforzare il raggio d’azione dell’interdizione a figure d’alto profilo del regime di Vladimir Putin, allargare il cerchio delle banche escluse dal sistema Swift per i apgamenti in euro e, soprattutto, dare forza all’effettivo embargo al. Questi i contenuti chiave del sesto pacchetto InsideOver.

Advertising

repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, nuove sanzioni Ue: embargo al petrolio russo in 6 mesi, Sberbank fuori da Swift e stop a tre… - LaStampa : Nuove sanzioni alla Russia, Von der Leyen: “Stop al petrolio russo, Putin deve pagare per la sua aggressione brutal… - CaneMohi : RT @ediemilia: La Von der Leyen ha annunciato il sesto pacchetto di sanzioni, non ha MAI parlato di trattative diplomatiche, ha annunciato… - rmm2000 : Stop petrolio russo, Von der Leyen annuncia l’embargo. L’Ue propone di sanzionare Kirill | Le ultime notizie in dir… -