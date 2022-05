Advertising

blackan68873025 : @mgmaglie Ribellarsi?? Quando 9 su 10 in azienda sono favorevolissimi a continuare a vivere museruolati? Anche foss… - mimidef : RT @vditrapani: Gli accordi firmati questa notte tra #Rai e #Usigrai dimostrano che è con il confronto sindacale che si riformano le aziend… - vditrapani : Gli accordi firmati questa notte tra #Rai e #Usigrai dimostrano che è con il confronto sindacale che si riformano l… - ilprincipe58 : @MediasetTgcom24 Quando mai il sindacato va contro il Governo?? - METRO_POLITANS : @MaxZarva @davcarretta dopo la 'Strage di Odessa', quando i battaglioni nazisti hanno chiuso i russofoni all'intern… -

L'Eco di Bergamo

...nel sud dell'Ucraina oggi con il sostegno delle Nazioni Unite della croce rossa Asti a me va...sciopero indetto anche dal ANIEF sentiamo ancora Marcello Pacifico presidente delMa la ...Condivido, inoltre, l'esortazione dela unire le forze di cui disponiamo , perché, pur rispettando le diversità politiche, l'impegno di tutti,c'è da rimuovere le criticità ... Quando il sindacato si rimette in discussione - L'Editoriale, Bergamo Roma, 1 mag. (LaPresse) – A quanto si apprende, sarebbe arrivata la convocazione per Cgil, Cisl e Uil, che domani dovrebbero incontrare il presidente del consiglio Mario Draghi alle 10.00. Incontro ...È quanto emerso da un’indagine demoscopica sul ruolo del sindacato nella società italiana che la Cgil di Bergamo ha commissionato alla Ipsos, società leader nelle ricerche di mercato, sondaggi di ...