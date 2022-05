Premiazione concorso “Adotta un giusto” il 19 maggio: più di 300 le scuole partecipanti. Indicazioni del Ministero (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono più di 300 gli istituti scolastici da tutta Italia che hanno partecipato al bando di concorso "Adotta un giusto" con oltre 900 elaborati (testi letterari, poesie, videoclip, racconti a fumetti, foto, disegni, ebook e padlet) ispirati alle storie dei Giusti Adottati L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono più di 300 gli istituti scolastici da tutta Italia che hanno partecipato al bando diun" con oltre 900 elaborati (testi letterari, poesie, videoclip, racconti a fumetti, foto, disegni, ebook e padlet) ispirati alle storie dei Giustiti L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Premiazione concorso “Adotta un giusto” il 19 maggio: più di 300 le scuole partecipanti. Indicazioni del Ministero - ComunediTrieste : Domenica 8 maggio, alle 11, alla Sala Veruda (piazza Piccola, 2) si terrà la premiazione delle opere presentate al… - fondve : RT @RaiScuola: ?? All'Auditorium di @M9museum è in corso la cerimonia di premiazione del Concorso #YouSchool 2022, cui partecipano le classi… - RaiScuola : ?? All'Auditorium di @M9museum è in corso la cerimonia di premiazione del Concorso #YouSchool 2022, cui partecipano… - PlantDay18May : ??#FoPD22 #Italy/ Premiazione del concorso fotografico a tema botanico Fi/oTO 2022 (Award ceremony of the botanical… -