Advertising

Billa42_ : ONU: cresce l’insicurezza alimentare nel mondo - Alexfacchinetti : @PiazzapulitaLA7 E così abbiamo perso pure Mieli, che ci illustra il PIANO 'C' dell'ONU (come fa a dare certi prono… -

Il rapporto dell'stima che nel 2021 il fatturato derivante dagli oppiacei afgani oscillasse tra ... Accanto all'aumento della produzione di oppio ed eroina, in Afghanistananche quello delle ...L'indice, riconosciuto come il miglior descrittore della capacità degli atenei di contribuire ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sdg) fissati dall'Agenda 2030 dell', colloca l'ateneo ...Secondo quanto affermato dall’ONU, cresce l’insicurezza alimentare nel mondo. Nell’ultimo rapporto pubblicato dall’ONU si legge che quasi 193 milioni di persone in 53 paesi hanno sofferto di grave ...“Sto lavorando con le diverse agenzie dell’ONU per assicurare che ci siano servizi adatti ... così come la prevenzione del traffico legato al conflitto, in un contesto di crescente spostamento. Più di ...