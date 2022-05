Moda Made in Italy, cresce presenza femminile nei CdA (Di mercoledì 4 maggio 2022) La buona notizia è che cresce la presenza femminile negli organi societari del fashion Made in Italy, quella cattiva è che la quota rosa nei cda italiani è ancora lontana dalla media europea. E’ quanto emerge dalla seconda edizione della survey “Donne e Moda”, promossa da PwC Italia in collaborazione con Il Foglio della Moda. Donne e Moda, barometro 2022 Secondo le analisi PwC effettuate sulle visure di 57 aziende associate alla Camera Nazionale della Moda Italiana, 3 donne su 10 sono riuscite ad entrare negli organi societari del comparto 1 (30,4% di rappresentanza femminile), segnando una crescita del 7,8% sul 2020. Guardando solo alla composizione dei CdA del fashion, le donne rappresentano il 25,6% dei membri ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) La buona notizia è chelanegli organi societari del fashionin, quella cattiva è che la quota rosa nei cda italiani è ancora lontana dalla media europea. E’ quanto emerge dalla seconda edizione della survey “Donne e”, promossa da PwC Italia in collaborazione con Il Foglio della. Donne e, barometro 2022 Secondo le analisi PwC effettuate sulle visure di 57 aziende associate alla Camera Nazionale dellaItaliana, 3 donne su 10 sono riuscite ad entrare negli organi societari del comparto 1 (30,4% di rappresentanza), segnando una crescita del 7,8% sul 2020. Guardando solo alla composizione dei CdA del fashion, le donne rappresentano il 25,6% dei membri ...

