Meteo Roma: previsioni per giovedì 5 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuvolosità compatta in mattinata su tutto il territorio ma con tempo asciutto; nelle ore pomeridiane si attendono deboli piogge diffuse ed estese anche alle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 5 maggio Molte nubi compatte al mattino su coste e zone interne, ma con tempo asciutto; al pomeriggio si attendono deboli piogge estese su tutto il Lazio. Più asciutto in serata sui settori meridionali, precipitazioni sparse altrove. Meteo Italia: previsioni per giovedì 5 maggio Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria, con deboli precipitazioni associate, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuvolosità compatta in mattinata su tutto il territorio ma con tempo asciutto; nelle ore pomeridiane si attendono deboli piogge diffuse ed estese anche alle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.Lazio:perMolte nubi compatte al mattino su coste e zone interne, ma con tempo asciutto; al pomeriggio si attendono deboli piogge estese su tutto il Lazio. Più asciutto in serata sui settori meridionali, precipitazioni sparse altrove.Italia:perAl Nord: Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria, con deboli precipitazioni associate, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si ...

Advertising

Lopez92Paul : RT @filippothiery: Domani per andare all'Olimpico??, ombrello o k-way? Stando alle previsioni, al momento direi che dovrebbe bastare il sec… - MarcelloArresto : RT @filippothiery: Domani per andare all'Olimpico??, ombrello o k-way? Stando alle previsioni, al momento direi che dovrebbe bastare il sec… - itscaassie : @gchloeallagher perché hai il meteo di roma - HCkid84 : RT @filippothiery: Domani per andare all'Olimpico??, ombrello o k-way? Stando alle previsioni, al momento direi che dovrebbe bastare il sec… - cbc556bddb364a1 : RT @filippothiery: Domani per andare all'Olimpico??, ombrello o k-way? Stando alle previsioni, al momento direi che dovrebbe bastare il sec… -