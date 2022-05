“Mamma | Giffoni ti porta al cinema”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 4 maggio 2022) . Nel weekend che culminerà con la Festa dellaoffre un regalo a tutte le famiglie: da venerdì 6 a domenica 8 maggio, fino ad esaurimento posti, sarà riservato un biglietto gratuito nelle sale delMultiper ogniche verrà alin compagnia dei propri figli. Per ottenere il ticket omaggio basterà presentarsi alla biglietteria prima di accedere in sala. L’offerta sarà valida per i due film in programmazione nel prossimo weekend: DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA e THE LOST CITY. “Attraverso questa iniziativa,vuole, ancora una volta, dimostrare il suo legame con tutte le famiglie del territorio, con un occhio di riguardo alle mamme, protagoniste principali della nostra realtà e da sempre modello di coraggio, ...