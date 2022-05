Liguria, questo è il giardino più bello d’Italia 2022: dove si trova e qual è la sua unicità. (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il giardino più bello d’Italia 2022 si trova in Liguria: si tratta del parco di Villa della Pergola ad Alassio. “Una meta di impareggiabile bellezza che affaccia sull’acqua” questa la motivazione data dalla giuria del concorso “Il parco più bello” giunto quest’anno alla sua XVIII edizione. LEGGI ANCHE:– Il borgo delle stelle si trova in Liguria, a pochi Km da Imperia Un concorso nazionale, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente, dell’UNESCO, dell’ACI e con l’adesione del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), che mira alla valorizzazione del patrimonio di parchi e giardini presenti nel nostro Bel ... Leggi su funweek (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilpiùsiin: si tratta del parco di Villa della Pergola ad Alassio. “Una meta di impareggiabile bellezza che affaccia sull’acqua” questa la motivazione data dalla giuria del concorso “Il parco più” giunto quest’anno alla sua XVIII edizione. LEGGI ANCHE:– Il borgo delle stelle siin, a pochi Km da Imperia Un concorso nazionale, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente, dell’UNESCO, dell’ACI e con l’adesione del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), che mira alla valorizzazione del patrimonio di parchi e giardini presenti nel nostro Bel ...

Advertising

CorsigliaP : RT @GiovanniToti: Anche #Verezzi sboccia ?? Fino all’8 maggio lasciatevi avvolgere dai profumi e dai colori dei fiori tra le vie di questo b… - EMIGOAL : RT @GiovanniToti: Anche #Verezzi sboccia ?? Fino all’8 maggio lasciatevi avvolgere dai profumi e dai colori dei fiori tra le vie di questo b… - GiovanniToti : Anche #Verezzi sboccia ?? Fino all’8 maggio lasciatevi avvolgere dai profumi e dai colori dei fiori tra le vie di qu… - iltributotwitt : Condividi questo articolo sui social: - Damianodanny1 : NGLI OLIGARGHI UCRAINI SONO RICCHISSSIMI X QUESTO COMPRANO CASE IN ITALIA E NON SOLO IN LIGURIA -