La Virtus Ragusa vola alle semifinali play-off (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Virtus Ragusa conquista gara 3 dei quarti di finale play-off chiudendo così i conti con il Minibasket Milazzo e accedendo alle semifinali. Sulle 5 partite giocate contro la compagine mamertina in questa stagione i Ragusani ne hanno vinte 4. Anche quest’ultima partita è stata condotta stabilmente dagli uomini di coach Trovato che si sono ritagliati un ampio break e lo hanno blindato fino alla fine.I primi punti dicono Milazzo per mano di Di Dio a cui risponde prontamente Incremona con una tripla dall’angolo. I mamertini partono subito velocissimi con l’intenzione di trovare una via di fuga agevole. Ma Ragusa è sempre sul pezzo e non molla per un attimo gli ospiti. Dopo un periodo d’inerzia sarà Incremona a smuovere le acque con un’altra tripla ben assestata seguito a ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laconquista gara 3 dei quarti di finale-off chiudendo così i conti con il Minibasket Milazzo e accedendo. Sulle 5 partite giocate contro la compagine mamertina in questa stagione ini ne hanno vinte 4. Anche quest’ultima partita è stata condotta stabilmente dagli uomini di coach Trovato che si sono ritagliati un ampio break e lo hanno blindato fino alla fine.I primi punti dicono Milazzo per mano di Di Dio a cui risponde prontamente Incremona con una tripla dall’angolo. I mamertini partono subito velocissimi con l’intenzione di trovare una via di fuga agevole. Maè sempre sul pezzo e non molla per un attimo gli ospiti. Dopo un periodo d’inerzia sarà Incremona a smuovere le acque con un’altra tripla ben assestata seguito a ...

Advertising

quotidianodirg : #Sport #minibasketmilazzo La Virtus Ragusa vola alle semifinali play-off - GMLodi_Assist : ?? La partita perfetta di @youngsugarcoat ?? #teamassist @ Virtus Ragusa - LiveSicilia : Virtus Ragusa in semifinale playoff, Milazzo ko - siciliabasket : La Virtus Ragusa conquista gara 3 dei quarti di finale play-off chiudendo così i conti con il Minibasket Milazzo e… - siciliabasket : C SILVER. La Virtus Ragusa supera Milazzo in gara 3 e accede alle semifinali playoff - -