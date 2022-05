Inter, Gazzetta: Inzaghi non rischia, in arrivo rinnovo e adeguamento dell’ingaggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) La corsa Scudetto è ancora in discussione, quel che non è in dubbio è il futuro dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, al termine della stagione, a prescindere da come finirà la volata Scudetto e la finale di Coppa Italia, la società e Inzaghi si siederanno al tavolo ma la discussione sul futuro è già indirizzata. Attualmente il contratto di Inzaghi scade nel 2023, ma con Zhang esistono già degli accordi verbali per allungare il vincolo fino al 2024 con opzione al 2025. Previsto anche un ritocco dell’ingaggio: si passerà dagli attuali 4 milioni netti a 5,5 a stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) La corsa Scudetto è ancora in discussione, quel che non è in dubbio è il futuro dell’allenatore dell’, Simone. Come spiega ladello Sport, al termine della stagione, a prescindere da come finirà la volata Scudetto e la finale di Coppa Italia, la società esi siederanno al tavolo ma la discussione sul futuro è già indirizzata. Attualmente il contratto discade nel 2023, ma con Zhang esistono già degli accordi verbali per allungare il vincolo fino al 2024 con opzione al 2025. Previsto anche un ritocco: si passerà dagli attuali 4 milioni netti a 5,5 a stagione. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? INTER, C'È JOYA PER TE Le notizie ?? - Dna_1987 : Secondo la @Gazzetta_it #Dybala ha detto si all'inter ,quadriennale a 6 mln di euro , a voi i commenti... - TevezFaCose : RT @chichigallon: Ma basta parlare di Dybala all’Inter, aspettate almeno il mercato. La Gazzetta ogni anno fa il solito articolo sul ritorn… -