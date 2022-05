Instagram sta testando un nuovo feed a schermo intero in stile TikTok (Di mercoledì 4 maggio 2022) Instagram ha avviato i test di un nuovo feed video con un approccio palesemente ispirato a quello di TikTok, scopriamolo insieme in vista del lancio. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha avviato i test di unvideo con un approccio palesemente ispirato a quello di, scopriamolo insieme in vista del lancio. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Instagram sta testando un nuovo feed a schermo intero in stile TikTok - TuttoTechNet : Instagram sta testando un nuovo feed a schermo intero in stile TikTok - mydearkit : Milo non usa convenzionalmente instagram, MA ieri hanno girato le ultime scene lui e Mandy di #ThisIsUs e lui con l… - ylefsch : Per dare la misura di come sta messa la gente, questa su instagram mi insulta per un commento che ho fatto su Raffa… - TraLeLuci : @velisaaaav Ma se la madre mette igs su instagram da ieri sera fino a stamattina, direi che sta bene ??buongiorno ? -