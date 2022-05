I Talebani in Afghanistan sostengono i traffici di oppio ed eroina (Di mercoledì 4 maggio 2022) I fondamentalisti islamici hanno tessuto nel tempo una rete di contrabbando che vende oppio ed eroina afgana in tutto il Medio Oriente, Asia ed Europa e usa i proventi del narcotraffico per acquistare armi ed esplosivi. La nona puntata del podcast “NarcCovid” porta alla luce la forza di questa rete criminale Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 4 maggio 2022) I fondamentalisti islamici hanno tessuto nel tempo una rete di contrabbando che vendeedafgana in tutto il Medio Oriente, Asia ed Europa e usa i proventi del narcotraffico per acquistare armi ed esplosivi. La nona puntata del podcast “NarcCovid” porta alla luce la forza di questa rete criminale

GiovaQuez : Salvini: 'Dopo 2 mesi dobbiamo chiederci se altre armi allungano la guerra. In Afghanistan ci sono i tagliagole isl… - _Nico_Piro_ : 70 morti in moschea a Kabul, terrore ISKP. I talebani non riescono a gestire lo Stato e stanno cedendo sulla sicure… - reportrai3 : 'La storia di venti anni di crimini di guerra in Afghanistan si riduce soltanto ai talebani, senza indagare gli ame… - news_mondo_h24 : La rete del narcotraffico dei Talebani in Afghanistan - KohistaniZaki : I talebani chiedono alle autoscuole afghane, al rilascio delle patenti alle donne. -