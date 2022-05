Grande Torino … l’ultima recita (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi è l’anniversario della tragedia di Superga. Andiamo, però, a ricordare l’ultima recita del “Grande Torino” Momenti: sono quegli attimi della vita che si incidono a marchi di fuoco, che segnano l’esile confine tra gioia e dolore, tra successo e sconfitta, tra caduta e resurrezione. Con una particolarità: la maggior parte delle volte, quando accadono, non se ne capisce la portata, non si intuisce l’importanza. Tra gli esempi sicuramente c’è il “Grande Torino”. E scorrono, fluiscono come fluisce la vita, diventandone parte integrante, frammenti di storia sconosciuta e ignota, prima di divenire cruciali, dopo che sono accaduti, collegati ad altri eventi, in un caleidoscopio che si trasforma, appunto, in Storia. Ce ne accorgiamo quando poi, all’analisi successiva, ci rendiamo conto che ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi è l’anniversario della tragedia di Superga. Andiamo, però, a ricordaredel “” Momenti: sono quegli attimi della vita che si incidono a marchi di fuoco, che segnano l’esile confine tra gioia e dolore, tra successo e sconfitta, tra caduta e resurrezione. Con una particolarità: la maggior parte delle volte, quando accadono, non se ne capisce la portata, non si intuisce l’importanza. Tra gli esempi sicuramente c’è il “”. E scorrono, fluiscono come fluisce la vita, diventandone parte integrante, frammenti di storia sconosciuta e ignota, prima di divenire cruciali, dopo che sono accaduti, collegati ad altri eventi, in un caleidoscopio che si trasforma, appunto, in Storia. Ce ne accorgiamo quando poi, all’analisi successiva, ci rendiamo conto che ...

Advertising

TorinoFC_1906 : 1949-2022 Il Grande Torino, Orgoglio d'Italia - acmilan : In loving memory of those who tragically lost their lives in the #Superga air disaster ?? Nel ricordo del Grande To… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #4maggio 1949, la tragedia di Superga. Si schianta la suqdra 'il Grande Torino'.… - ernymo1 : da avversario dico 'onore al GRANDE TORINO' anche noi non dimentichiamo ?? - cheduecoglionii : RT @acmilan: In loving memory of those who tragically lost their lives in the #Superga air disaster ?? Nel ricordo del Grande Torino e di t… -