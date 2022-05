Fosca Innocenti 2, al via le riprese: le prime anticipazioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fosca Innocenti, la serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca avrà una seconda stagione. Gli attori, infatti, sono già sul set e le riprese sono iniziate e a confermarlo è stata la stessa Incontrada con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Il secondo capitolo della fiction, dunque, sta prendendo forma e presto il vicequestore Innocenti tornerà ad indagare in quel di Arezzo. Ovviamente per la messa in onda dei nuovi episodi bisognerà attendere almeno un annetto. Seconda stagione Fosca Innocenti: Vanessa Incontrada pubblica uno scatto dal set Le riprese della seconda stagione della fiction Fosca Innocenti hanno preso il via da poco tempo e ad annunciarlo è stata la stessa Vanessa Incontrada. L'attrice che ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 maggio 2022), la serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca avrà una seconda stagione. Gli attori, infatti, sono già sul set e lesono iniziate e a confermarlo è stata la stessa Incontrada con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Il secondo capitolo della fiction, dunque, sta prendendo forma e presto il vicequestoretornerà ad indagare in quel di Arezzo. Ovviamente per la messa in onda dei nuovi episodi bisognerà attendere almeno un annetto. Seconda stagione: Vanessa Incontrada pubblica uno scatto dal set Ledella seconda stagione della fictionhanno preso il via da poco tempo e ad annunciarlo è stata la stessa Vanessa Incontrada. L'attrice che ...

