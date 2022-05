Elon Musk vuole far pagare Twitter ad aziende e governi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Twitter potrebbe introdurre un prezzo da pagare per aziende governi: Musk ha, infatti, dichiarato che gli account aziendali e governativi iscritti alla piattaforma Twitter potrebbero essere costretti a pagare una «leggera» commissione per poter rimanere sul social. Ricordiamo che Musk ha acquistato Twitter dopo che il consiglio di amministrazione della società ha accettato la sua offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari (34,5 miliardi di sterline). Il ricchissimo imprenditore ha, anche, affermato che il social network rimarrà sempre gratuito per gli «utenti occasionali». In precedenza, lo stesso aveva affermato di voler «rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità». ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 maggio 2022)potrebbe introdurre un prezzo daperha, infatti, dichiarato che gli account aziendali e governativi iscritti alla piattaformapotrebbero essere costretti auna «leggera» commissione per poter rimanere sul social. Ricordiamo cheha acquistatodopo che il consiglio di amministrazione della società ha accettato la sua offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari (34,5 miliardi di sterline). Il ricchissimo imprenditore ha, anche, affermato che il social network rimarrà sempre gratuito per gli «utenti occasionali». In precedenza, lo stesso aveva affermato di voler «renderemigliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità». ...

Advertising

Corriere : Il «proprietario» della Scala dei Turchi: «Costretto a metterla all’asta, la compri Elon Musk» - LaStampa : Elon Musk dice che Twitter potrebbe diventare a pagamento. - matteosalvinimi : Carola #Rackete, dopo avermi denunciato per diffamazione, annuncia di abbandonare #Twitter in polemica con Elon… - DigitalMatt3 : RT @EffeBoccia: @JungerMatilda Ah ma è un twitt serio? Allora ciaone a te e agli asterischi #! Grazie Elon Musk per questo repulisti inas… - test5f1798 : -