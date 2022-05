(Di mercoledì 4 maggio 2022) Gerard, fantasista dell'Udinese ed alnel 2017, ha parlato in esclusiva al quotidiano iberico 'AS'. Le sue dichiarazioni

Pianeta Milan

...!1) SCUDETTO - Sul campionato italiano e la lotta al Tricolore: "Spero e miche vinca il ...(getty images) tutte le notizie dimilan udinese Leggi i commenti Serie a: tutte le ...Commenta per primo Gerardcontinua a convincere con la maglia dell' Udinese , l'attaccante conferma ad As che questo ... SCUDETTO - 'Spero e miche vinca il Milan, ovviamente. Sono suo ... Deulofeu: “Auguro al Milan di vincere lo Scudetto: sono un suo tifoso” Spero e auguro che vinca il Milan, ovviamente. Un’opinione anche sulla lotta Scudetto. SCONFITTA E SCUDETTO - Deulofeu è ritornato sulla sconfitta contro l’Inter con qualche considerazione sulla ...Gerard Deulofeu, uomo di punta dell’Udinese in questa stagione ... Ecco perché oggi ho più regolarità di rendimento”. “Spero e auguro al Milan di vincere, ovviamente. Sono un suo tifoso. Hanno un ...