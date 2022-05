Delega fiscale, a sette mesi dal varo il governo chiede un altro rinvio dell’approdo in Aula. I nodi catasto e rendite restano irrisolti (Di mercoledì 4 maggio 2022) La relazione illustrativa la definisce “tra le azioni chiave individuate nel Pnrr per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese” e in quanto tale “parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee”. Ma, a sette mesi dal varo in Consiglio dei ministri e nonostante il faccia a faccia di metà aprile tra il premier e gli esponenti del centrodestra, la riforma fiscale del governo Draghi è ancora nel limbo. All’inizio di aprile il presidente della Commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, dopo settimane di tensione con tanto di lancio di oggetti e votazioni sul filo del rasoio, ha passato la palla a Chigi. Ma gli ulteriori tentativi di mediazione su catasto e aliquote sui redditi da capitale non sono bastati per trovare un accordo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) La relazione illustrativa la definisce “tra le azioni chiave individuate nel Pnrr per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese” e in quanto tale “parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee”. Ma, adalin Consiglio dei ministri e nonostante il faccia a faccia di metà aprile tra il premier e gli esponenti del centrodestra, la riformadelDraghi è ancora nel limbo. All’inizio di aprile il presidente della Commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, dopo settimane di tensione con tanto di lancio di oggetti e votazioni sul filo del rasoio, ha passato la palla a Chigi. Ma gli ulteriori tentativi di mediazione sue aliquote sui redditi da capitale non sono bastati per trovare un accordo in ...

