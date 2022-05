David di Donatello | trionfo per Sorrentino e Mainetti | E' stata la mano di dio miglior film

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo due anni la cerimonia per i premi del cinema italiano è tornata in presenza. 'Freaks Out' porta a casa il maggior numero di premi anche se prevalentemente ...

Advertising

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - WeCinema : 'Vorrei ringraziare i napoletani, la troupe, gli attori, mia moglie Daniela, i miei figli. Dedico il premio a Ludov… - infoitcultura : David di Donatello, il trionfo del cinema napoletano: Sorrentino mattatore con 5 statuette, vincono Orlando e - infoitcultura : David di Donatello: trionfa Sorrentino, Rotolo miglior attrice a 17 anni. Tutti i premi -

... lo spotornese esperto in effetti visivi che per il secondo anno consecutivo conquista, coi suoi effetti visivi, l'ambito premio per il cinema televisivo 'di'.Dopo due anni la cerimonia per i premi del cinema italiano è tornata in presenza. 'Freaks Out' porta a casa il maggior numero di premi anche se prevalentemente ...Dopo due anni di penitenza per la pandemia, con i premi consegnati da remoto nel 2020 e con il pubblico contingentato nel 2021, il David di Donatello torna finalmente in presenza e sul tappeto rosso ...È morto a Roma, all'età di 78 anni, l'attore Lino Capolicchio. Fu il protagonista de "Il giardino dei Finzi Contini" di Vittorio De Sica per il quale vinse un David di Donatello nel 1971, ma fu anche ...