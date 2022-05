Celta Vigo, Santi Mina condannato a 4 anni per abuso sessuale (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Alta Corte di Almeria ha condannato il calciatore Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, a quattro anni di carcere, per abuso sessuale su una donna. L’episodio risale al 18 giugno 2017 e avvenne a Mojácar (Almería). Come riporta Marca, il tribunale presieduto dal giudice Társila Martínez ha assolto Mina dal reato di violenza sessuale per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Alta Corte di Almeria hail calciatore, attaccante del, a quattrodi carcere, persu una donna. L’episodio risale al 18 giugno 2017 e avvenne a Mojácar (Almería). Come riporta Marca, il tribunale presieduto dal giudice Társila Martínez ha assoltodal reato di violenzaper L'articolo

