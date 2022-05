Calciomercato Juve, un altro bianconero ai saluti: piace alla Lazio! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Federico Bernardeschi è sempre più orientato verso l’addio a parametro zero dalla Juventus. L’esterno bianconero, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo soddisfacente e sembra ormai al termine della sua avventura a Torino. Il futuro dell’ex Fiorentina potrebbe essere però ancora in Italia. Bernardeschi Juventus LazioSu di lui è vivo da tempo l’interesse della Lazio, che ha presentato all’entourage del giocatore una proposta da 1,6 milioni di euro l’anno, per ora ritenuta troppo bassa. Anche il Galatasaray ha chiesto informazioni sull’attaccante della Nazionale, senza però presentare offerte ufficiali per il momento. A riportarlo è Nicolò Schira. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Federico Bernardeschi è sempre più orientato verso l’addio a parametro zero dntus. L’esterno, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo soddisfacente e sembra ormai al termine della sua avventura a Torino. Il futuro dell’ex Fiorentina potrebbe essere però ancora in Italia. Bernardeschintus LazioSu di lui è vivo da tempo l’interesse della Lazio, che ha presentato all’entourage del giocatore una proposta da 1,6 milioni di euro l’anno, per ora ritenuta troppo bassa. Anche il Galatasaray ha chiesto informazioni sull’attaccante della Nazionale, senza però presentare offerte ufficiali per il momento. A riportarlo è Nicolò Schira.

