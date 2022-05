Basket, EuroCup 2022: la Virtus Bologna espugna Valencia e conquista la finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Virtus Bologna è in finale di EuroCup. Strepitosa prestazione della squadra di Sergio Scariolo, che espugna La Fonteta di Valencia per 83-73 ed ora si giocherà davanti ai propri tifosi l’ultimo atto della competizione contro i turchi del Bursaspor. Una prova davvero eccellente per Bologna, che ha quasi sempre controllato il match, gestendo anche al meglio la rimonta degli spagnoli e colpendo poi nel finale con i suoi campioni. Tornike Shengelia è il miglior marcatore della Virtus con 15 punti, ma pesano tantissimo i 14 di un Marco Belinelli mortifero nei momenti decisivi. In doppia cifra anche Milos Teodosic (12) e Jakarr Sampson (10). Al Valencia non bastano i 17 punti di Jasiel Rivero e i 16 di Xabi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laè indi. Strepitosa prestazione della squadra di Sergio Scariolo, cheLa Fonteta diper 83-73 ed ora si giocherà davanti ai propri tifosi l’ultimo atto della competizione contro i turchi del Bursaspor. Una prova davvero eccellente per, che ha quasi sempre controllato il match, gestendo anche al meglio la rimonta degli spagnoli e colpendo poi nelcon i suoi campioni. Tornike Shengelia è il miglior marcatore dellacon 15 punti, ma pesano tantissimo i 14 di un Marco Belinelli mortifero nei momenti decisivi. In doppia cifra anche Milos Teodosic (12) e Jakarr Sampson (10). Alnon bastano i 17 punti di Jasiel Rivero e i 16 di Xabi ...

