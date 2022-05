Antonella Elia a FQMagazine: “Ci sono parti di me che urlano di dolore. Barbara D’Urso? La amo, non mi abbandonerebbe mai. Vorrei risentire la De Filippi ma non ho il numero” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Antonella Elia ha lavorato con i “tre tenori della tv” – Corrado, Vianello e Bongiorno -, ha vissuto da protagonista i gloriosi anni ’90, ha tentato la strada della recitazione con tanto di tappa a Hollywood finita male causa solitudine (o forse per non aver seguito i consigli di Mike). Sta in scena da trent’anni e ha collezionato successi, critiche feroci e liti epiche, per colpa di una pelliccia o della fame patita all’Isola dei famosi. Ultimi scampoli di varietà ed epopea dei reality. “Io sono questa: rido, piango, rido ancora e m’incazzo. Ma m’incazzo davvero, non recito“, racconta a FQMagazine all’indomani dell’ultima puntata de La pupa e il secchione show, il reality di Barbara D’Urso prodotto da Endemol Shine Italy, in cui fa la giudice e sferza con commenti al vetriolo pupe e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha lavorato con i “tre tenori della tv” – Corrado, Vianello e Bongiorno -, ha vissuto da protagonista i gloriosi anni ’90, ha tentato la strada della recitazione con tanto di tappa a Hollywood finita male causa solitudine (o forse per non aver seguito i consigli di Mike). Sta in scena da trent’anni e ha collezionato successi, critiche feroci e liti epiche, per colpa di una pelliccia o della fame patita all’Isola dei famosi. Ultimi scampoli di varietà ed epopea dei reality. “Ioquesta: rido, piango, rido ancora e m’incazzo. Ma m’incazzo davvero, non recito“, racconta aall’indomani dell’ultima puntata de La pupa e il secchione show, il reality diprodotto da Endemol Shine Italy, in cui fa la giudice e sferza con commenti al vetriolo pupe e ...

