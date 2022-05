Anas | chiusa SS4 Salaria per incidente al km 17 | 800

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – A causa di unstradale, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 4 “”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 17,800 a Roma. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadree le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Così in un comunicato. (Agenzia Dire)