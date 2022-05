Al via Vera 11 su Giallo, da mercoledì 4 maggio in prima tv: la trama del primo episodio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli episodi inediti di Vera 11 arrivano su Giallo mercoledì 4 maggio, in prima serata a partire dalle 21.10: la longeva serie investigativa inglese creata da Ann Cleeves e prodotta dagli ITV Studios nel Regno Unito riparte dagli episodi dell’undicesima stagione, finora mai visti in Italia. Vera 11 vede ancora la storica protagonista della serie, Brenda Blethyn, nei panni dell’appassionata quanto irascibile detective Vera Stanhope, ispettrice capo della Northumberland & City Police, impegnata ad indagare su misteriosi delitti che avvengono negli apparentemente placidi villaggi della costa di Northumberland. Vera 11 arriva in Italia pochi mesi dopo il debutto nel Regno Unito, dove la stagione è andata in onda tra dicembre e gennaio, con il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli episodi inediti di11 arrivano su, inserata a partire dalle 21.10: la longeva serie investigativa inglese creata da Ann Cleeves e prodotta dagli ITV Studios nel Regno Unito riparte dagli episodi dell’undicesima stagione, finora mai visti in Italia.11 vede ancora la storica protagonista della serie, Brenda Blethyn, nei panni dell’appassionata quanto irascibile detectiveStanhope, ispettrice capo della Northumberland & City Police, impegnata ad indagare su misteriosi delitti che avvengono negli apparentemente placidi villaggi della costa di Northumberland.11 arriva in Italia pochi mesi dopo il debutto nel Regno Unito, dove la stagione è andata in onda tra dicembre e gennaio, con il ...

