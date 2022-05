Usa, la Corte Suprema è pronta a cancellare il diritto all'aborto (Di martedì 3 maggio 2022) La Corte Suprema degli Stati Uniti intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto, la tutela costituzionale all'aborto. Lo rivela Politico, che ha ottenuto in esclusiva una bozza scritta dal giudice... Leggi su europa.today (Di martedì 3 maggio 2022) Ladegli Stati Uniti intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il, la tutela costituzionale all'. Lo rivela Politico, che ha ottenuto in esclusiva una bozza scritta dal giudice...

