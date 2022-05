Napoli, il gruppo ancora insieme: la decisione di De Laurentiis (Di martedì 3 maggio 2022) Con la vittoria contro il Sassuolo, il Napoli mette al sicuro la qualificazione in Champions League, ovvero la sua tredicesima apparizione in Europa consecutiva. Questa rappresenterebbe un ottimo traguardo dopo l’ascesa per la lotta allo scudetto che ha suscitato qualche rimpianto. Proprio per questo, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, ci terrebbe a ringraziare la propria squadra per quanto fatto e, tra un rammarico e l’altro, si terrà un’altra cena di squadra dopo quelle della scorsa settimana. Dries Mertens, Napoli-SassuoloDe Laurentiis fissa la prossima cena di squadra: la data A confermare la notizia è l’inviato Sky Francesco Modugno, il quale aggiunge: “ancora una volta, per volontà del patron azzurro, ci sarà una cena di squadra giovedì sera per la qualificazione in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 maggio 2022) Con la vittoria contro il Sassuolo, ilmette al sicuro la qualificazione in Champions League, ovvero la sua tredicesima apparizione in Europa consecutiva. Questa rappresenterebbe un ottimo traguardo dopo l’ascesa per la lotta allo scudetto che ha suscitato qualche rimpianto. Proprio per questo, il presidente azzurro Aurelio De, ci terrebbe a ringraziare la propria squadra per quanto fatto e, tra un rammarico e l’altro, si terrà un’altra cena di squadra dopo quelle della scorsa settimana. Dries Mertens,-SassuoloDefissa la prossima cena di squadra: la data A confermare la notizia è l’inviato Sky Francesco Modugno, il quale aggiunge: “una volta, per volontà del patron azzurro, ci sarà una cena di squadra giovedì sera per la qualificazione in ...

