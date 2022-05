(Di martedì 3 maggio 2022) I resti della(Prato), 3 maggio 2022 -la sede dello Spi -in via Isonzo a. Al rientro al lavoro dopo la Festa dei Lavoratori gli impiegati ...

... ma era niente rispetto a quanto scoperto poco dopo dai proprietari delle vetture prese di mira dai ladri ieri notte a, nella zona del Mulino. Infatti non si trattava di "banali"o ... Montemurlo, vandali contro lo Spi-Cgil: bandiera bruciata Montemurlo (Prato), 3 maggio 2022 - Vandali contro la sede dello Spi-Cgil in via Isonzo a Montemurlo. Al rientro al lavoro dopo la Festa dei Lavoratori gli impiegati e i funzionari hanno trovato la ...Anche l'auto di Christian Giagnoni presa di mira nella notte a Montemurlo, via i cruscotti ad alcune vetture di grossa cilindrata ...