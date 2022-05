Mascherine eliminate, ma non ovunque. Facciamo chiarezza: dieci indicazioni per togliere ogni dubbio (Di martedì 3 maggio 2022) L’ordinanza del ministro della Salute chiarisce i luoghi dove si può entrare a “volto scoperto”. Ma subito dopo aggiunge che, «è comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi pubblici sia chiusi sia aperti al pubblico» Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 3 maggio 2022) L’ordinanza del ministro della Salute chiarisce i luoghi dove si può entrare a “volto scoperto”. Ma subito dopo aggiunge che, «è comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi pubblici sia chiusi sia aperti al pubblico»

EmiPinori : @tommasomonaco @RobertoBurioni @An__Twan @ricpuglisi Tranquillo che fino a che ci saranno mascherine obbligatorie s… - VisconteLauzun : RT @VisconteLauzun: @Cartabellotta Scusi in tutta la UE , UK e USA le mascherine sono state eliminate persino sui voli aerei . In Italia ab… - VisconteLauzun : @Cartabellotta Scusi in tutta la UE , UK e USA le mascherine sono state eliminate persino sui voli aerei . In Itali… - AntonioGiaffre2 : @Mov5Stelle @RicRicciardi A proposito, inutile che fate gli splendidi, tanto non vi voterò più. E come me tante alt… - tuttologo2000 : RT @Filli94: lasciapassare e mascherine vanno eliminate dall'obbligo, deve essere solo una scelta volontaria, punto, non siamo stupidi e no… -