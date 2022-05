Le bugie di guerra del Cremlino (Di martedì 3 maggio 2022) «Bisogna chiedersi se è accettabile invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio. Non è granché professionalmente, fa venire in mente strane idee» ha detto il premier Mario Draghi commentando l’intervista del ministro russo Sergei Lavrov su Rete4, che ha destato polemiche velenose in Italia e nel resto del mondo. Specialmente dopo questo episodio, ci si chiede se l’informazione libera debba prestarsi a questi giochi di disinformazione, se debba cioè lasciar parlare a ruota libera giornalisti e opinionisti prezzolati o addirittura rappresentanti di un governo espressione di un Paese palesemente illiberale, se non addirittura ostile. Soggetti che, giocoforza, propagandano tesi funzionali a uno scopo, che non è certo quello di informare, ma semmai di plagiare il pubblico e orientarne l’opinione. L’interrogativo è lecito e il dibattito sano. Ma ancor ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) «Bisogna chiedersi se è accettabile invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio. Non è granché professionalmente, fa venire in mente strane idee» ha detto il premier Mario Draghi commentando l’intervista del ministro russo Sergei Lavrov su Rete4, che ha destato polemiche velenose in Italia e nel resto del mondo. Specialmente dopo questo episodio, ci si chiede se l’informazione libera debba prestarsi a questi giochi di disinformazione, se debba cioè lasciar parlare a ruota libera giornalisti e opinionisti prezzolati o addirittura rappresentanti di un governo espressione di un Paese palesemente illiberale, se non addirittura ostile. Soggetti che, giocoforza, propagandano tesi funzionali a uno scopo, che non è certo quello di informare, ma semmai di plagiare il pubblico e orientarne l’opinione. L’interrogativo è lecito e il dibattito sano. Ma ancor ...

