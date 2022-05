Kim Kardashian al centro delle polemiche per aver indossato l'abito di Marilyn Monroe al Met Gala 2022 (Di martedì 3 maggio 2022) Kim Kardashian ha indossato un iconico abito creato per Marilyn Monroe al Met Gala 2022, scelta che ha scatenato le polemiche. Kim Kardashian è al centro delle polemiche a causa dell'abito iconico di Marilyn Monroe indossato in occasione del Met Gala 2022. Online si sono infatti scatenate le critiche per aver dato la possibilità alla star della tv di sfilare con il capo che era stato creato per l'icona del cinema nel 1962, quando l'attrice aveva partecipato ai festeggiamenti del compleanno del presidente John F. Kennedy. Sui social molte persone hanno sostenuto fosse ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022) Kimhaun iconicocreato peral Met, scelta che ha scatenato le. Kimè ala causa dell'iconico diin occasione del Met. Online si sono infatti scatenate le critiche perdato la possibilità alla star della tv di sfilare con il capo che era stato creato per l'icona del cinema nel 1962, quando l'attrice aveva partecipato ai festeggiamenti del compleanno del presidente John F. Kennedy. Sui social molte persone hanno sostenuto fosse ...

