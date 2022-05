Juve | Allegri pronto a fare follie per un acquisto

Advertising

cmdotcom : Chirico: 'L'unico soddisfatto di #Allegri è #Agnelli, la #Juve ha rovinato persino Vlahovic. E' finito il tempo di… - forumJuventus : La Roma non va oltre il pareggio contro il Bologna, arriva così a tre giornate dalla fine la matematica certezza de… - cmdotcom : #Juve, #Vlahovic fatica con #Allegri: segna poco e ha perso il sorriso - andrealecl16 : @SandroSca infatti quando la Juve andò in finale due volte con allegri aveva un calcio organizzato e bello da vedere - Vera83199302 : @RobertoRenga Se ci fosse stato un altro allenatore sarebbe stato crocifisso mentre ora che emery ha fallito ed è s… -

... la Juventus di Massimilianosi è portata a casa la qualificazione in Champions e mercoledì ... laapre alla cessione ma verranno valutate solo proposte ritenute all'altezza del suo valore. ...Il classe 1997 piace molto, e non potrebbe essere altrimenti, a Massimiliano, che vedrebbe in lui il sostituto ideale di Arthur , giocatore che non ha mai convinto appieno. Il brasiliano è ...agli esordi in B col ChievoVerona L'intervista al talento della Juventus, Emanuele Zuelli. Dopo l'esordio di Fabio Miretti dal primo minuto contro il Venezia, può essere lui il prossimo agli ordini di ...Del Piero, ritorno alla Juventus: la reazione della fuoriclasse scatena i tifosi ... E’ successo in occasione della sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e il Bologna conclusa con un deludente ...