Il consigliere di Draghi ha una paura enorme: “Una guerra che seminerà odi decennali” (Di martedì 3 maggio 2022) Un possibile asse tra Russia, India e Cina potrebbe essere pericoloso per l'Occidente? A rispondere al quesito di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia su Rete4, è Giuseppe Rao, professore di ‘Geotecnologia e ordine mondiale' all'Università di Sassari, nonché consigliere della presidenza del Consiglio dei ministri. “L'equilibrio mondiale è venuto a mancare nel 1991 con la caduta dell'impero sovietico, da quel momento abbiamo avuto un'avanzata dell'Occidente e della Nato verso Est, che è stato percepito come un tentativo di isolamento della Russia. Questo ha rimesso in discussione questo ordine mondiale. Io vorrei citare un grande diplomatico, George Frost Kennan, che nel 1997, quando ci fu l'adesione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca alla Nato disse ‘Mi si spacca il cuore, perché così facendo stiamo ricostruendo una nuova guerra Fredda ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Un possibile asse tra Russia, India e Cina potrebbe essere pericoloso per l'Occidente? A rispondere al quesito di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia su Rete4, è Giuseppe Rao, professore di ‘Geotecnologia e ordine mondiale' all'Università di Sassari, nonchédella presidenza del Consiglio dei ministri. “L'equilibrio mondiale è venuto a mancare nel 1991 con la caduta dell'impero sovietico, da quel momento abbiamo avuto un'avanzata dell'Occidente e della Nato verso Est, che è stato percepito come un tentativo di isolamento della Russia. Questo ha rimesso in discussione questo ordine mondiale. Io vorrei citare un grande diplomatico, George Frost Kennan, che nel 1997, quando ci fu l'adesione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca alla Nato disse ‘Mi si spacca il cuore, perché così facendo stiamo ricostruendo una nuovaFredda ...

Advertising

tempoweb : Il consigliere di #Draghi ha una paura enorme: “Una #guerra che seminerà odi decennali” #ucraina #guerra… - RaiNews : RT @RaiPlay: 'Ringrazio il presidente #Draghi e l'Italia per la posizione chiara al fianco dell'#Ucraina.' Le parole di Mikhail #Podolyak,… - PATRIZIA953 : RT @RaiPlay: 'Ringrazio il presidente #Draghi e l'Italia per la posizione chiara al fianco dell'#Ucraina.' Le parole di Mikhail #Podolyak,… - RaiPlay : 'Ringrazio il presidente #Draghi e l'Italia per la posizione chiara al fianco dell'#Ucraina.' Le parole di Mikhail… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Vorremmo che #Draghi ponesse ancora maggior accento nella discussione sulla fornitura di armi pesanti all'#Ucraina, sul… -