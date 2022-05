Genoa, la proprietà vuole confermare Blessin anche in caso di retrocessione (Di martedì 3 maggio 2022) Nelle scorse ore, per la precisione dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria, si è molto parlato del futuro di Alexander Blessin, che da più parti viene dato lontano dal Genoa. Ma la proprietà non è dello stesso avviso. Come riporta l’edizione genovese de la Repubblica, Spors, la proprietà americana del club ligure, vuole confermare il tecnico tedesco anche in caso di retrocessione in Serie B. Infatti, a prescindere dal risultato finale, è innegabile l’impatto del tecnico sul campionato del Grifone, prelevato da una situazione disperata e portato a poter ancora sperare in una salvezza che avrebbe comunque del miracoloso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Nelle scorse ore, per la precisione dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria, si è molto parlato del futuro di Alexander, che da più parti viene dato lontano dal. Ma lanon è dello stesso avviso. Come riporta l’edizione genovese de la Repubblica, Spors, laamericana del club ligure,il tecnico tedescoindiin Serie B. Infatti, a prescindere dal risultato finale, è innegabile l’impatto del tecnico sul campionato del Grifone, prelevato da una situazione disperata e portato a poter ancora sperare in una salvezza che avrebbe comunque del miracoloso. SportFace.

