Gazprom, muore un altro manager russo: “Caduto da scogliera” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Un altro manager russo muore in circostanze misteriose. Questa volta, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, si tratta del Ceo del resort di Gazprom, Andrei Krukovsky, morto a Sochi, cadendo da una scogliera. Il manager di 37 anni è stato portato in ospedale, ma è morto a causa delle ferite riportate. Krukovsky, riferisce il media polacco Onet, gestiva il resort dal 2019. Nel 2014 aveva preso parte all’organizzazione dei Giochi invernali di Sochi. Sale così a sette il numero di manager o oligarchi russi morti negli ultimi tre mesi in circostanze sospette. Con la morte di Krukovsky sale a cinque il numero di persone morte legate al colosso russo Gazprom o a una delle sue controllate. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Unin circostanze misteriose. Questa volta, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, si tratta del Ceo del resort di, Andrei Krukovsky, morto a Sochi, cadendo da una. Ildi 37 anni è stato portato in ospedale, ma è morto a causa delle ferite riportate. Krukovsky, riferisce il media polacco Onet, gestiva il resort dal 2019. Nel 2014 aveva preso parte all’organizzazione dei Giochi invernali di Sochi. Sale così a sette il numero dio oligarchi russi morti negli ultimi tre mesi in circostanze sospette. Con la morte di Krukovsky sale a cinque il numero di persone morte legate al colossoo a una delle sue controllate. ...

Advertising

PulvirentiSarah : RT @filipio_: Se muore improvvisamente una persona in un paese di 60 milioni di abitanti, si fanno centinaia di domande e partono con #ness… - Carioca80930840 : RT @filipio_: Se muore improvvisamente una persona in un paese di 60 milioni di abitanti, si fanno centinaia di domande e partono con #ness… - mariano_perini : RT @filipio_: Se muore improvvisamente una persona in un paese di 60 milioni di abitanti, si fanno centinaia di domande e partono con #ness… - AntonioOpallo61 : RT @HSkelsen: La serie «muore un dirigente di #Gazprom» arriva al suo quinto episodio. Andrei #Krukowski - meltingmax : RT @filipio_: Se muore improvvisamente una persona in un paese di 60 milioni di abitanti, si fanno centinaia di domande e partono con #ness… -