Firenze | terremoto di magnitudo 3 7 con epicentro a Impruneta Profondità di 10 km

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Undifra 3.7 è avvenuto nella zona di(dove si trova l’) alle 17:50, a unadi 10 km. Lo ha localizzato la Sala Sismica L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa di pochi secondi è stata avvertita dalla popolazione sia ache in buona parte della provincia ed anche nel Valdarno fiorentino e aretino. Sono in corso verifiche da parte della Protezione civile della Città Metropolitana di. A causa della scossa sono stati sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula. Verifiche di eventuali danni da parte della protezione civile sono in corso ae nella provincia: riguardano gli edifici e anche il patrimonio culturale ma al momento non si ...