Firenze, processo Ste: Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi, la conferma della Corte d’appello (Di martedì 3 maggio 2022) confermate anche le condanne per gli altri imputati: 5 anni all'ex deputato Massimo Parisi, 3 anni come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno e Gian Luca Biagiotti. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 maggio 2022)te anche le condanne per gli altri imputati: 5all'ex deputato Massimo Parisi, 3come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno e Gian Luca Biagiotti. L'articolo proviene daPost.

Advertising

repubblica : Perso il fascicolo giudiziario a Firenze, rischio brusco stop del processo ai genitori di Renzi per sospette fattur… - ilfoglio_it : A Firenze le comiche non finiscono mai: sparito il fascicolo del procedimento per false fatture contro Tiziano Renz… - gariglio_giada : RT @Cecilia_esse: comunque il processo di crescita di un giocatore dalle grandi potenzialità come vlahovic passa anche da questi periodi,no… - mrsvlahovic : RT @Cecilia_esse: comunque il processo di crescita di un giocatore dalle grandi potenzialità come vlahovic passa anche da questi periodi,no… - FirenzePost : Firenze, processo Ste: Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi, la conferma della Corte d’appello -